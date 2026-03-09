Пенсионер построил ферму для выживания на случай третьей мировой войны

Британский пенсионер построил ферму для конца света на тысячу человек

71-летний британский техномагнат построил в сельской местности самообеспечиваемое хозяйство площадью 607 гектаров, где в случае мирового коллапса смогут укрыться около тысячи человек. Об этом сообщает Daily Star.

Питер Доу, предвидя рост геополитической напряженности, возвел в графстве Норфолк ферму для выживания. На ее территории есть собственные мельница, скотобойня, молочное производство и даже пресс для получения дизеля из масла. На случай третьей мировой войны у него есть запасы консервов и план по привлечению единомышленников. Вступительный взнос для желающих присоединиться составит от 10 до 100 тысяч фунтов (от миллиона до десяти миллионов рублей) в год.

Сам пенсионер, удостоенный ордена Британской империи за борьбу с детской порнографией, признается, что двадцать лет назад над его идеями смеялись, но теперь отношение изменилось. Он не верит в жизнь после ядерной войны, но уверен, что общество может деградировать по сценарию Зимбабве или Ливана из‑за экономических проблем, поэтому готовиться нужно заранее, не надеясь на правительство.

Ранее сообщалось, что предприниматель и автор постапокалиптических триллеров Джейсон Орвис построил автономное «убежище для конца света», где могут жить 200 человек. На участке есть склады с 110 тоннами зерна, колодец, солнечные панели, теплицы, оружейная, мастерские, коптильни, помещения для переработки мяса, а также огромный «пищевой сад».