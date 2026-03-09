Реклама

16:09, 9 марта 2026Россия

Песков объяснил публикацию поздравления Путина на 8 Марта с кашлем

Песков назвал ошибкой публикацию Кремлем поздравления Путина на 8 Марта с кашлем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Кремль опубликовал черновую версию поздравления Владимира Путина на 8 Марта, где он кашляет и просит перезаписать ролик. Слова Пескова приводит «Подъем».

Он признал, что это была ошибка. «Сделаем так, чтобы их больше не было», — добавил Песков. Журналист Александр Юнашев добавил, что, по его информации, в администрации президента по поводу случайной публикации не проводят «никакого экстраординарного расследования или разбора полетов», назвав это «ошибкой выходного дня».

Ранее стало известно, что в ночь на 8 марта официальный Telegram-канал Кремля опубликовал неотредактированную версию поздравления Путина. В ней президент после произнесенной речи просит перезаписать ролик. «Вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу. Першило. Першило, да. Я чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня», — признался Путин, откашлялся и начал зачитывать поздравление снова.

Через несколько минут пост удалили, однако его успели сохранить и опубликовать в различных каналах. Позднее была опубликована отредактированная версия.

