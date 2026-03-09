По дому известной певицы был открыт огонь

LА Times: Женщина открыла огонь по дому певицы Рианны в Беверли-Хиллз

По дому известной певицы Рианны в Беверли-Хиллз был открыт огонь. Как сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на источники, полиция задержала подозреваемую 30-летнюю женщину.

Злоумышленница, находясь в автомобиле Tesla, сделала около десяти выстрелов в здание особняка, где находилась знаменитость. По данным правоохранительных органов, в происшествии никто не пострадал, мотивы нападавшей неизвестны.

Рианна проживает в особняке вместе со своим возлюбленным рэпером ASAP Rocky и тремя детьми. Находились ли они дома вместе с певицей — не сообщается.

В декабре 2025 года пассажирка самолета напала на популярного российского певца Алексея Глызина. Женщину задержали и завели уголовное дело.