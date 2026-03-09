Подавший сигнал бедствия Boeing из Тюмени успешно сел в Мьянме

Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air совершил успешную посадку в Мьянме

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Тюмени в Нячанг и подавший сигнал бедствия, совершил успешную посадку в городе Янгон в Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Самолет Boeing 767, выполняющий рейс ZF-2559 Тюмень — Нячанг, совершил незапланированную посадку в Международном аэропорту Янгон», — говорится в сообщении. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме.

Всего на борту находились 346 человек — 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

О том, что самолет подал сигнал бедствия, стало известно вечером 8 марта. Перед этим он находился в воздухе более шести часов.