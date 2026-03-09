Реклама

Экономика
13:32, 9 марта 2026Экономика

Подсчитаны убытки авиакомпаний от вывоза россиян с Ближнего Востока

Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Убытки авиакомпаний от вывоза россиян из стран Ближнего Востока могут достигнуть миллиарда рублей. Возможные потери перевозчиков подсчитали в газете «Известия».

Российские авиакомпании эвакуируют граждан из зоны конфликта в промежутки между ракетными атаками. По данным Минтранса, с 2 по 5 марта перевозчики уже выполнили 105 вывозных рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар (97 из ОАЭ, восемь из Омана). 6 марта совершили еще 34 вылета. В общей сложности было вывезено почти 29 тысяч человек.

Рейсы выполняются в одну сторону пустыми, из-за чего их рентабельность резко падает со средних трех-четырех процентов до минус 30, заявил источник в одной из авиакомпаний. Минимальные убытки для 180-местного самолета могут достигать 1,5–3 миллиона рублей, а широкофюзеляжных бортов — еще больше. Помимо того, на убытки перевозчиков влияет отмена рейсов и соответствующие возвраты билетов — их стоимость может достигать 400 миллионов рублей.

Такие убытки не приведут к банкротству компаний, так как турпоток в это время еще не велик, а перевозчики обладают высокой адаптивностью. В то же время необходимость облетать зону конфликта ведет к дополнительным затратам.

Организовать вывоз застрявших в странах Ближнего Востока россиян поручил МЧС и МИД президент России Владимир Путин.

