Полицейский устроил игры в VR-очках в ходе задержания и попал на видео

В Петербурге полицейский устроил игры в VR-очках во время задержания уклониста

В Санкт-Петербурге полицейский устроил игры в VR-очках прямо в ходе задержания уклониста от военной службы. Мужчина попал на запись с камер видеонаблюдения, которую публикует издание Baza.

Инцидент произошел в антикафе на Казачьем переулке. Полиция прибыла туда, чтобы задержать посетителя, который находился в розыске в Белоруссии за уклонение от службы в армии. Пока коллеги оформляли молодого человека, один из полицейских воспользовался свободной минутой и надел VR-очки, чтобы поиграть.

Камера видеонаблюдения засняла процесс. На кадрах видно, как сотрудник антикафе помогает полицейскому при возникновении технических трудностей в игре.

Ранее российские полицейские обокрали задержанного при обыске в его доме. Оперативники забрали себе фен Dyson, дорогие наушники, квадрокоптер, две пары кроссовок New balance, бутылку французского шампанского и деньги, которые девушка задержанного копила на свадьбу.