Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 9 марта 2026Силовые структуры

Полицейский устроил игры в VR-очках в ходе задержания и попал на видео

В Петербурге полицейский устроил игры в VR-очках во время задержания уклониста
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Санкт-Петербурге полицейский устроил игры в VR-очках прямо в ходе задержания уклониста от военной службы. Мужчина попал на запись с камер видеонаблюдения, которую публикует издание Baza.

Инцидент произошел в антикафе на Казачьем переулке. Полиция прибыла туда, чтобы задержать посетителя, который находился в розыске в Белоруссии за уклонение от службы в армии. Пока коллеги оформляли молодого человека, один из полицейских воспользовался свободной минутой и надел VR-очки, чтобы поиграть.

Камера видеонаблюдения засняла процесс. На кадрах видно, как сотрудник антикафе помогает полицейскому при возникновении технических трудностей в игре.

Ранее российские полицейские обокрали задержанного при обыске в его доме. Оперативники забрали себе фен Dyson, дорогие наушники, квадрокоптер, две пары кроссовок New balance, бутылку французского шампанского и деньги, которые девушка задержанного копила на свадьбу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выиграла первое золото Паралимпиады

    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

    Лукашенко заявил о долге белорусов перед Узбекистаном

    Британский авианосец привели в состояние повышенной боеготовности

    На Украине разоблачили создателей поддельных корочек силовиков

    Полицейский устроил игры в VR-очках в ходе задержания и попал на видео

    Лукашенко назвал доллар ненужным

    Пенсионер построил ферму для выживания на случай третьей мировой войны

    В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

    Леопард забрался на чердак в российском регионе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok