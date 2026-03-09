Владельцев питомцев предупредили о рисках прогулок весной

Эксперт по качеству продуктов Балагуров: Реагенты весной опасны для питомцев

Весна таит в себе немало рисков для животных, и если их не учитывать, то после прогулки питомец может столкнуться с проблемами со здоровьем, порой крайне серьезными, предупредил владельцев собак и кошек руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Он перечислил их в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего, весной начинают активно просыпаться различные паразиты, указал эксперт. Наиболее опасными Балагуров назвал клещей, так как они являются переносчиками таких заболеваний, как пироплазмоз, который способен привести к анемии и другим тяжелым последствиям.

Клещи обычно просыпаются в апреле, однако в южных регионах, где сошел снег, они могут активизироваться уже в марте Григорий Балагуров эксперт по качеству продуктов

Чтобы защитить питомца, эксперт призвал начинать капать ему капли от паразитов на холку и повторять эту процедуру каждые 3-4 недели. Также можно дополнительно использовать специальные ошейники от клещей (при условии, что животное короткошерстное и устройство плотно прилегает к коже) или противопаразитарные спреи, таблетки, добавил собеседник «Ленты.ру». После каждой прогулки он призвал внимательно осматривать питомца, особенно зону за ушами, пах, шею и пространство между пальцами лап.

«Другая опасность связана с таянием снега. С исчезновением белых сугробов на улицах становятся видны остатки реагентов, использованных для борьбы с наледью. Подобные вещества могут вызвать химические ожоги подушечек лап, а если попадут в организм животного, то способны привести к травмам пищевода или серьезным отравлениям. Также большую опасность представляют фекалии животных, которые могут быть заражены патогенными микроорганизмами», — предостерег эксперт.

Во избежание подобных рисков во время прогулки Балагуров призвал постоянно следить за питомцем, не давать ему копаться в остатках снежных масс или пить из луж. Перед выходом из дома он рекомендовал наносить на лапы питомца защитный крем или надевать специальные ботинки, а после прогулки — тщательно мыть.

«Как и люди, животные тоже страдают от аллергий на цветение. Питомцы могут начать чихать, тереть глаза, а у некоторых может даже развиться астма из-за постоянного вдыхания пыльцы. Если у вашего любимца склонность к подобного рода аллергиям, старайтесь избегать парков и других мест с пышной растительностью. После прогулки протирайте шерсть и лапы, чтобы удалить пыльцу, а также почаще проводите дома влажную уборку. Не пренебрегайте походом к ветеринару — он может выписать антигистаминные средства», — заключил специалист.

Ранее ветеринарный врач, тренер и методист кинологического центра Яна Орлова призвала выгуливать питомцев на поводке с наступлением весны и пробуждением лесных обитателей, чтобы избежать конфликтных ситуаций с дикими животными.

