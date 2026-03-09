Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:19, 9 марта 2026РоссияЭксклюзив

Владельцев питомцев предупредили о рисках прогулок весной

Эксперт по качеству продуктов Балагуров: Реагенты весной опасны для питомцев
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Весна таит в себе немало рисков для животных, и если их не учитывать, то после прогулки питомец может столкнуться с проблемами со здоровьем, порой крайне серьезными, предупредил владельцев собак и кошек руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Он перечислил их в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего, весной начинают активно просыпаться различные паразиты, указал эксперт. Наиболее опасными Балагуров назвал клещей, так как они являются переносчиками таких заболеваний, как пироплазмоз, который способен привести к анемии и другим тяжелым последствиям.

Клещи обычно просыпаются в апреле, однако в южных регионах, где сошел снег, они могут активизироваться уже в марте

Григорий Балагуровэксперт по качеству продуктов

Чтобы защитить питомца, эксперт призвал начинать капать ему капли от паразитов на холку и повторять эту процедуру каждые 3-4 недели. Также можно дополнительно использовать специальные ошейники от клещей (при условии, что животное короткошерстное и устройство плотно прилегает к коже) или противопаразитарные спреи, таблетки, добавил собеседник «Ленты.ру». После каждой прогулки он призвал внимательно осматривать питомца, особенно зону за ушами, пах, шею и пространство между пальцами лап.

«Другая опасность связана с таянием снега. С исчезновением белых сугробов на улицах становятся видны остатки реагентов, использованных для борьбы с наледью. Подобные вещества могут вызвать химические ожоги подушечек лап, а если попадут в организм животного, то способны привести к травмам пищевода или серьезным отравлениям. Также большую опасность представляют фекалии животных, которые могут быть заражены патогенными микроорганизмами», — предостерег эксперт.

Во избежание подобных рисков во время прогулки Балагуров призвал постоянно следить за питомцем, не давать ему копаться в остатках снежных масс или пить из луж. Перед выходом из дома он рекомендовал наносить на лапы питомца защитный крем или надевать специальные ботинки, а после прогулки — тщательно мыть.

Материалы по теме:
Как приучить котенка к лотку? Правила, советы, ошибки
Как приучить котенка к лотку?Правила, советы, ошибки
28 января 2026
Всемирный день домашних животных в 2026 году: когда отмечают, история праздника
Всемирный день домашних животных в 2026 году:когда отмечают, история праздника
10 февраля 2026

«Как и люди, животные тоже страдают от аллергий на цветение. Питомцы могут начать чихать, тереть глаза, а у некоторых может даже развиться астма из-за постоянного вдыхания пыльцы. Если у вашего любимца склонность к подобного рода аллергиям, старайтесь избегать парков и других мест с пышной растительностью. После прогулки протирайте шерсть и лапы, чтобы удалить пыльцу, а также почаще проводите дома влажную уборку. Не пренебрегайте походом к ветеринару — он может выписать антигистаминные средства», — заключил специалист.

Ранее ветеринарный врач, тренер и методист кинологического центра Яна Орлова призвала выгуливать питомцев на поводке с наступлением весны и пробуждением лесных обитателей, чтобы избежать конфликтных ситуаций с дикими животными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

    Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации

    В Госдуме призвали туриндустрию не поднимать цены на фоне сокращения направлений

    Медвежий пенис оставили на гербе Берна

    Орбан ввел в Венгрии ограничение цен на топливо

    Путин прокомментировал рост цен на нефть и газ

    Гуменник назвал текущий сезон прорывным для себя

    Эрдоган жестко высказался об Иране

    Москвичи выделили главные недостатки современных женщин

    Назван еще один вероятный кандидат в президенты Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok