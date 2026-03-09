Россиянка испугалась и отдала за ремонт розетки 30 тысяч рублей

112: Жительница Санкт-Петербурга отдала 30 тысяч рублей за ремонт розетки

Жительница Санкт-Петербурга отдала за ремонт розетки более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У девушки выпала розетка в съемной квартире. После самостоятельных попыток ее починить дома пропал свет. Россиянка обеспокоилась состоянием чужой недвижимости и бросилась искать мастера в интернете.

По одной из первых ссылок пострадавшая вызвала круглосуточного специалиста, который приехал на место и молча все отремонтировал. Потом мужчина выдал клиентке чек с баснословной суммой более чем в 30 тысяч рублей — россиянка оплатила его, так как была напугана и не рискнула задавать уточняющих вопросов. Лишь утром девушка осознала, что слишком много отдала за ремонт розетки.

