Экономика
17:47, 9 марта 2026Экономика

Россиянка испугалась и отдала за ремонт розетки 30 тысяч рублей

Нина Ташевская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга отдала за ремонт розетки более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У девушки выпала розетка в съемной квартире. После самостоятельных попыток ее починить дома пропал свет. Россиянка обеспокоилась состоянием чужой недвижимости и бросилась искать мастера в интернете.

По одной из первых ссылок пострадавшая вызвала круглосуточного специалиста, который приехал на место и молча все отремонтировал. Потом мужчина выдал клиентке чек с баснословной суммой более чем в 30 тысяч рублей — россиянка оплатила его, так как была напугана и не рискнула задавать уточняющих вопросов. Лишь утром девушка осознала, что слишком много отдала за ремонт розетки.

Ранее жительница Калининградской области получила в квитанции за январь счет за свет на 126 тысяч рублей. Такую платежку за жилищно-коммунальные услуги прислали женщине в поселке Вишневка. Она проживает в одноэтажном здании площадью 170 квадратных метров. Внутри стоит обычная бытовая техника, майнинговой фермы нет.

