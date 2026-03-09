Реклама

Экономика
10:35, 9 марта 2026Экономика

Швеция ввела санкции против члена ЕС из-за России

Shot: Швеция запретила жителям Эстонии оплачивать визу в Россию
Вячеслав Агапов

Фото: Janis Laizans / Reuters

Швеция ввела санкции против Эстонии из-за России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жителям страны-члена ЕС запретили оплачивать визу в РФ через один из крупнейших шведских банков — Swedbank. Несколько месяцев назад организация принимала платежи, но уже в марте ввела «односторонние санкции» против эстонцев. Сейчас оплата не проходит с прибалтийских карт, но через банки Польши, Германии, Чехии и Венгрии платеж совершить можно.

В поддержке Swedbank объяснили меру решением правительства Эстонии, которое якобы запрещает своим гражданам оплачивать российские электронные визы. Также в поддержке Swedbank утверждают, что получатель средств якобы находится в России, из-за чего платеж становится подозрительным.

Ранее фигуристу Марку Желтышеву, представляющему США, запретили въезд на юниорский чемпионат мира в Эстонию с паспортом России. 18-летний Желтышев начал выступать за США в текущем сезоне. Он соревнуется в танцах на льду вместе с партнершей Джейн Калхун.

