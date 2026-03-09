«Спартак» обыграл «Акрон» в 20-м туре РПЛ

«Спартак» обыграл «Акрон» в домашнем матче 20-го тура РПЛ со счетом 4:3

«Спартак» обыграл «Акрон» в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на 18-й минуте открыли тольяттинцы усилиями Максима Болдырева. Затем спартаковцы забили три мяча за авторством Пабло Солари, Кристофера Ву и его тезки Мартинса. Во втором тайме Беншимол и Болдырев выровняли положение, а на 88-й минуте Маркиньос принес москвичам победу.

Таким образом, «Спартак» набрал 36 очков в 20 матчах. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые встретятся 14 марта на выезде с «Зенитом».

Футболисты «Акрона» остались с 21 очком в 20 матчах на 11-й позиции. В следующем туре команда 15 марта встретится у себя дома с «Ахматом».