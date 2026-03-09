Реклама

04:27, 9 марта 2026Мир

Спецпредставитель Путина назвал необходимое условие для выживания Европы

Дмитриев: Европе надо диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы выжить
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал необходимое условие для выживания Европы. В посте в соцсети X от заявил, что ей надо надо диверсифицировать поставки энергоносителей.

Политик предрекает энергокризис в европейских странах. Он предупредил, что такие события могут иметь более существенные и долговременные последствия, чем многие себе представляют.

«Когда большинство бюрократов ЕС все еще не осознают последствия, предсказываю, что стратегические ошибки из-за отказа от жизненно важной для выживания российской нефти будут полностью обнажены. Диверсифицируй, чтобы выжить», — подчеркнул Дмитриев.

Спецпредставитель российского лидера добавил к своей публикации свои записи с прошлого года, в которых он прогнозировал, что цены на нефть превысят 100 долларов за баррель. Теперь он полагает, что стоимость нефти может достичь и более 200 долларов за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.

По данным TradingView, в ночь на 9 марта цена на нефть марки Brent превысила 108 долларов за баррель из-за войны с Ираном. До этого стоимость барреля «черного золота» пробила отметку в 100 долларов впервые за четыре года.

