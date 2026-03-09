Реклама

21:20, 9 марта 2026

США перехватили зашифрованные сигналы Ирана для «спящих ячеек»

Марина Совина
Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран якобы отправил зашифрованные сообщения спящим ячейкам за пределами страны. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на уведомление правительства США.

Передачу зафиксировали американские спецслужбы. Отмечается, что точное содержание данных сигналов в настоящее время определить невозможно. Однако подчеркивается, что внезапное появление новой станции с характеристиками международной ретрансляции требует повышенной осведомленности о ситуации.

Как указывает телеканал, в случае, если информация о переданных сообщениях подтвердится, это может означать, что Иран готовится использовать свои «спящие ячейки» на Западе для ответных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты нанесет самый сокрушительный удар по «террористам, объявившим войну цивилизации». Он также призвал иранских военных сложить оружие или «столкнуться с неминуемой смертью».

