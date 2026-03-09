США перехватили зашифрованные сигналы Ирана для «спящих ячеек»

ABC News: США перехватили зашифрованные сообщения «спящим агентам» Ирана

Иран якобы отправил зашифрованные сообщения спящим ячейкам за пределами страны. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на уведомление правительства США.

Передачу зафиксировали американские спецслужбы. Отмечается, что точное содержание данных сигналов в настоящее время определить невозможно. Однако подчеркивается, что внезапное появление новой станции с характеристиками международной ретрансляции требует повышенной осведомленности о ситуации.

Как указывает телеканал, в случае, если информация о переданных сообщениях подтвердится, это может означать, что Иран готовится использовать свои «спящие ячейки» на Западе для ответных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты нанесет самый сокрушительный удар по «террористам, объявившим войну цивилизации». Он также призвал иранских военных сложить оружие или «столкнуться с неминуемой смертью».