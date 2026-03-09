Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 9 марта 2026Мир

Трамп допустил захват иранской нефти

Трамп заявил, что США могут осуществить захват иранской нефти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские власти могут осуществить захват иранской нефти. Об этом сообщил телеканал NBC News после телефонного интервью с главой Белого дома.

Отмечается, что в настоящий момент Трамп считает обсуждение этого вопроса преждевременным. «Вы посмотрите на Венесуэлу. Люди думали об этом, но пока еще слишком рано говорить», — добавил он.

Ранее исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген сообщил о планах Соединенных Штатов захватить нефтяные запасы Ирана. «Что мы хотим сделать, так это забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов», — подчеркнул он.

До этого Трамп допустил сотрудничество Вашингтона и нового иранского правительства в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил по телефону с Трампом

    Ирландский экономист заявил о перемене в отношениях США и Израиля

    На Украине усилилась критика в адрес Зеленского

    Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

    Стало известно о планах США смягчить антироссийские санкции

    Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине

    Иран заявил о готовности вести длительную войну против США

    Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению

    ВСУ атаковали автобус с детьми в российском регионе

    Трамп допустил захват иранской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok