Трамп допустил захват иранской нефти

Трамп заявил, что США могут осуществить захват иранской нефти

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские власти могут осуществить захват иранской нефти. Об этом сообщил телеканал NBC News после телефонного интервью с главой Белого дома.

Отмечается, что в настоящий момент Трамп считает обсуждение этого вопроса преждевременным. «Вы посмотрите на Венесуэлу. Люди думали об этом, но пока еще слишком рано говорить», — добавил он.

Ранее исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген сообщил о планах Соединенных Штатов захватить нефтяные запасы Ирана. «Что мы хотим сделать, так это забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов», — подчеркнул он.

До этого Трамп допустил сотрудничество Вашингтона и нового иранского правительства в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между Соединенными Штатами и Венесуэлой.