Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 7 марта 2026Экономика

В США заявили о планах получить контроль над нефтяными запасами Ирана

Fox News: США планируют получить контроль над нефтяными запасами Ирана
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eli Hartman / Reuters

США планируют захватить нефтяные запасы Ирана. О планах получить над ними контроль заявил исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген в разговоре с Fox News.

«Что мы хотим сделать, так это забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов», — сказал Эйген.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в частных комментариях выразил серьезный интерес в размещении военных на территории Ирана. Также он допустил сотрудничество Вашингтона и нового иранского правительства в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

Перед этим независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов заявил, что двадцатилетней эпохе высоких цен на нефть может прийти конец. По его мнению, это может произойти, если новое руководство Ирана совершит сделку с США по итогам военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны отчиталось об ударах по Украине

    Журова рассказала о зависти иностранцев к россиянам

    Названа самая модная вещь в гардеробе на осень и зиму у россиян

    Лариса Долина споет на корпоративе с банкирами

    Иран провел новые атаки на американские и израильские базы

    Актриса из «Склифосовского» погибла вместе с дочерью в автокатастрофе

    В США заявили о планах получить контроль над нефтяными запасами Ирана

    В России нашли клад с золотыми монетами времен революции

    Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией

    Флорист раскрыла секрет выбора идеального букета на 8 Марта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok