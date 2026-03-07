В США заявили о планах получить контроль над нефтяными запасами Ирана

Fox News: США планируют получить контроль над нефтяными запасами Ирана

США планируют захватить нефтяные запасы Ирана. О планах получить над ними контроль заявил исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген в разговоре с Fox News.

«Что мы хотим сделать, так это забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов», — сказал Эйген.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в частных комментариях выразил серьезный интерес в размещении военных на территории Ирана. Также он допустил сотрудничество Вашингтона и нового иранского правительства в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

Перед этим независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов заявил, что двадцатилетней эпохе высоких цен на нефть может прийти конец. По его мнению, это может произойти, если новое руководство Ирана совершит сделку с США по итогам военной операции.