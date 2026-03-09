Трамп пообещал провести пресс-конференцию на фоне операции в Иране

Трамп пообещал провести пресс-конференцию в Майами на фоне операции в Иране

Президент США Дональд трамп пообещал провести пресс-конференцию в Майами на фоне операции в Иране, об этом он написал в Truth Social.

Мероприятие пройдет в 17:30 по времени Восточного побережья США (01:30 вторника мск) перед возвращением политика в Вашингтон.

На 9 марта у Трампа запланировано много важных встреч и участие мероприятии в поддержку спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который «делает фантастическую работу».

В свою очередь президент России Владимир Путин 9 марта собрал в Кремле совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Он отметил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».

