Экономика
08:43, 9 марта 2026

В Белом доме спрогнозировали сроки падения цен на нефть и газ

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Нефть и сжиженный природный газ (СПГ) упадут в цене, когда получится организовать стабильные поставки энергоносителей. Они возобновятся с открытием Ормузского пролива, для этого США должны нейтрализовать иранскую угрозу, сообщил глава американского Минэнерго Крис Райт в эфире Fox News.

«Мы значительно снижаем их [Ирана] способность наносить удары ракетами и беспилотниками, и темпы этого снижения будут расти в ближайшие дни. Поэтому мы будем осторожны, будем осмотрительны, но энергоснабжение скоро возобновится», — пообещал министр энергетики США.

По его словам, не нужно переживать из-за резкого скачка цен на нефтепродукты, газ и удобрения, поскольку он краткосрочный. Вскоре ожидаются поставки из Персидского залива.

9 марта цена на нефть марки Brent продолжила бить рекорды. Она превысила 115 долларов за баррель впервые с 29 июня 2022 года, хотя еще в нваре торговалась на отметке 60 долларов за баррель.

