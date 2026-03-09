Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:45, 9 марта 2026Мир

В Финляндии высказались об оружии для Зеленского

Политик Мема: Сокращение ракет для ПВО Украины приведет к полной победе России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Сокращение поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине из-за войны на Ближнем Востоке приведет к безоговорочной победе российской армии. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Он отметил, что за четыре года конфликт Киев получил 600 ракет для комплексов ПВО за четыре года. При этом Израиль за несколько дней войны с Ираном применил 800 снарядов. «Это поворотный момент: отсутствие зенитных ракет у Киева означает полную победу России», — написал финский политик.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил защиты у зарубежных партнеров. Он призвал их прислать системы ПВО, которые смогли бы справиться с российскими баллистическими ракетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

    Европейская страна заявила о готовности на крайние меры в борьбе с Зеленским

    Стало известно о переброске американских Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

    Трамп допустил поддержку убийства Моджтабы Хаменеи

    В Финляндии высказались об оружии для Зеленского

    В ВСУ начали угрожать родственникам пропавших без вести военных

    Президент Сербии высказался о поставках оружия на Украину

    В США допустили сделку между Трампом и Путиным по вопросам Ирана и Украины

    Стало известно о подготовке Зеленским «плана Б» из-за Ирана

    Трамп назвал большой ошибкой избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok