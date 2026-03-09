В Финляндии высказались об оружии для Зеленского

Политик Мема: Сокращение ракет для ПВО Украины приведет к полной победе России

Сокращение поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине из-за войны на Ближнем Востоке приведет к безоговорочной победе российской армии. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Он отметил, что за четыре года конфликт Киев получил 600 ракет для комплексов ПВО за четыре года. При этом Израиль за несколько дней войны с Ираном применил 800 снарядов. «Это поворотный момент: отсутствие зенитных ракет у Киева означает полную победу России», — написал финский политик.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил защиты у зарубежных партнеров. Он призвал их прислать системы ПВО, которые смогли бы справиться с российскими баллистическими ракетами.