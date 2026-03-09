В Германии сообщили об ожидании ответа от России по одному вопросу

Германия предоставила Москве информацию о кандидатуре нового посла в России

Германия предоставила Москве информацию о кандидатуре нового посла в России. Теперь Берлин ждет ответа от РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны в России.

«Согласно дипломатическому протоколу, принято сначала информировать принимающую страну о кандидатуре будущего посла и получать ее согласие. Эта протокольная процедура осуществляется в настоящий момент», — сказано в сообщении.

Подобные назначения подтверждаются только после того, как правительство принимающей страны заявит о своем согласии с назначением, уточнили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что власти Германии, видя грядущее поражение Украины, призывают своих граждан готовиться к войне с Россией. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

До этого сообщалось, что большинство немцев выступают за прямой контакт канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным по Украине.