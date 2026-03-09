В Конгрессе США дали оценку Израилю за удары по Ирану

Сенатор Грэм призвал Израиль быть осторожным в выборе целей для ударов по Ирану

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с осуждением удара Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Наши союзники в Израиле продемонстрировали удивительные возможности в деле свержения режима в Иране. США высоко ценят это. Однако скоро наступит день, когда иранский народ сам будет распоряжаться своей судьбой, а не режим аятоллы. В этой связи, пожалуйста, будьте осторожны в выборе целей», — выступил с призывом сенатор.

По словам Грэма, целью военной операции против Исламской республики является «освобождение иранского народа таким образом, чтобы не лишить его возможности начать новую жизнь после краха режима». Он подчеркнул, что нефтяная экономика страны будет иметь «решающее значение» для достижения этой цели.

Ранее стало известно, что между США и Израилем нарастает напряженность. Причиной стали удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. По словам американского чиновника, израильская сторона предупредила Вашингтон о готовящихся ударах по нефтяным объектам, однако не сообщила об их масштабах.