Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 9 марта 2026Мир

В Конгрессе США дали оценку Израилю за удары по Ирану

Сенатор Грэм призвал Израиль быть осторожным в выборе целей для ударов по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с осуждением удара Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Наши союзники в Израиле продемонстрировали удивительные возможности в деле свержения режима в Иране. США высоко ценят это. Однако скоро наступит день, когда иранский народ сам будет распоряжаться своей судьбой, а не режим аятоллы. В этой связи, пожалуйста, будьте осторожны в выборе целей», — выступил с призывом сенатор.

По словам Грэма, целью военной операции против Исламской республики является «освобождение иранского народа таким образом, чтобы не лишить его возможности начать новую жизнь после краха режима». Он подчеркнул, что нефтяная экономика страны будет иметь «решающее значение» для достижения этой цели.

Ранее стало известно, что между США и Израилем нарастает напряженность. Причиной стали удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. По словам американского чиновника, израильская сторона предупредила Вашингтон о готовящихся ударах по нефтяным объектам, однако не сообщила об их масштабах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Японии выступили с тревожным для США прогнозом

    Названы последствия резкого подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Конгрессе США дали оценку Израилю за удары по Ирану

    Возле Купянска обнаружили и уничтожили переодетых украинских диверсантов

    Осудивший СВО музыкант удвоил доходы в России

    На Западе забили тревогу после произошедшего в Тегеране

    В Германии сообщили об ожидании ответа от России по одному вопросу

    Назван самый популярный вид вклада у россиян

    Пугачеву могут лишить товарного знака в России

    Девять детей отправились в больницу после посещения бассейна в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok