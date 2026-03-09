В разведбате ВСУ резко выросло число вакансий после боев с группировкой «Запад»

В 151-м разведбате ВСУ растет число вакансий после боев с группировкой «Запад»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали набирать военнослужащих в 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон. Как сообщает РИА Новости, подразделение понесло потери в ходе боев с группировкой войск «Запад», и теперь пытается восполнить их при помощи наемников.

Сейчас на сайте структуры, вербующей наемников для ВСУ, размещено восемь вакансий в этот батальон — на боевые и небоевые специальности. В частности, подразделение нуждается в радисте, разведчике, медике, операторах БПЛА и наземных дронов, пулеметчике и гранатометчике.

Ранее стало известно, что тысячи солдат ВСУ пропали после попытки форсировать «реку смерти» под Волчанском.