Бывший СССР
06:54, 9 марта 2026Бывший СССР

В разведбате ВСУ резко выросло число вакансий после боев с группировкой «Запад»

В 151-м разведбате ВСУ растет число вакансий после боев с группировкой «Запад»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали набирать военнослужащих в 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон. Как сообщает РИА Новости, подразделение понесло потери в ходе боев с группировкой войск «Запад», и теперь пытается восполнить их при помощи наемников.

Сейчас на сайте структуры, вербующей наемников для ВСУ, размещено восемь вакансий в этот батальон — на боевые и небоевые специальности. В частности, подразделение нуждается в радисте, разведчике, медике, операторах БПЛА и наземных дронов, пулеметчике и гранатометчике.

Ранее стало известно, что тысячи солдат ВСУ пропали после попытки форсировать «реку смерти» под Волчанском.

