В российский регион в марте придет 30-градусный мороз

В Курганской области прогнозируют морозы ниже 30 градусов в ночь на 10 марта

В Курганской области прогнозируют морозы ниже 30 градусов, передает URA.RU со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Резкое понижение температуры ожидается в ночь на 10 марта — до значений от минус 26 до минус 31 градуса, местами гололедица. Днем температура в области достигнет минус 20 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в московский регион еще неоднократно будут возвращаться морозы. Минусовые температуры ожидаются в регионе до конца марта и даже в апреле. По прогнозу Шувалова, периоды понижения температур будут кратковременными.

