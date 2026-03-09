Филиппо: Зеленский подписал себе приговор, вмешавшись в ближневосточный конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский, вмешавшись в конфликт на Ближнем Востоке, подписал себе приговор. С такой оценкой в эфире своего YouTube-канала выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский уже фактически мертв, он политический труп, который проиграл свою войну и отчаянно лезет в чужую, пытаясь получить прибыль», — сказал политик, отметив, что такое поведение характерно для безумцев. Кроме того, считает Филиппо, украинский лидер не берет в расчет то, что подобные шаги серьезно осложнять взаимодействие Киева с европейскими союзниками.

Политик напомнил, что Европа сейчас испытывает трудности с энергоносителями из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский сообщил, что первая группа специалистов, которые будут учить военных стран Персидского залива сбивать броны, в понедельник, 9 марта, отправится на Ближний Восток.