10 марта в России празднуют День архивов и День работников геодезии и картографии. А в мире — вспоминают о важности своевременного обнаружения глаукомы. Также свой день рождения 10 числа отмечает актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Какие еще праздники выпадают на 10 марта — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День архивов

В 2003 году в праздничный календарь внесли День архивов. Дату выбрали неслучайно — в 1720 году именно в этот день Петр I подписал указ о создании генерального регламента, в соответствии с которым начали создавать архивы и ввели должность архивариуса.

В настоящее время в российских архивах хранится больше 500 миллионов материалов — самые ранние из них относят к XI веку.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Праздники в мире

Международный день волынки

В 2012 году праздник создали, чтобы сохранить память об истории и технике игры на музыкальном инструменте. Волынка представляет собой духовой инструмент, сделанный из кожаного мешка, в который вставлено несколько трубок. Звучание волынки напоминает гортанное пение.

Останки первой волынки нашли на территории Шумера (современного Ирака — прим. «Ленты.ру») — они датируются IV веком до нашей эры.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вceмиpнaя нeдeля бopьбы c глaукoмoй

В 2026 году с 8 по 14 марта проходит Всемирная неделя борьбы с глаукомой — одной из основных причин слепоты и падения зрения.

Болезнь развивается в любом возрасте. Во всем мире насчитывается около 100 миллионов человек с этим заболеванием. Самым важным фактором для лечения глаукомы служит своевременная постановка диагноза.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 марта

День нарушения причинно-следственных связей.

Международный день парика.

День памяти жертв холокоста в Болгарии.

Какой церковный праздник 10 марта

День памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского

Согласно преданию, святитель Тарасий происходил из знатного рода, в Константинополе он получил хорошее образование и вскоре достиг звания сенатора. Позже по рекомендации патриарха, ушедшего в монастырь, его назначили главной православной церкви. В 787 году под председательством патриарха Тарасия в городе Никее состоялся VII Вселенский Собор, положивший конец иконоборству.

Святитель Тарасий управлял Церковью 22 года. Несмотря на высокий статус, он вел суровую аскетическую жизнь: все свое имение истратил на Богоугодные дела, помогая старикам, нищим, сиротам и вдовам. Святой ушел из жизни в 806 году и был погребен в устроенном им монастыре на Босфоре. Согласно преданию, у гроба его совершались многие чудеса.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 марта

Православные верующие вспоминают:

святителя Сильвестра, архиепископа Омского;

священномученика Александра Виноградова;

преподобномученицы Мстиславы;

священномученика Николая Троицкого.

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Приметы и традиции на 10 марта

Не следует ложиться спать днем или рано вечером — в дом проникнет нечистая сила, из-за чего человек может сильно заболеть.

Если птицы спокойны — сезон будет теплым.

Не следует смотреть в дом с улицы через окна — дом настигнут болезни.

Кто родился 10 марта

Чак Норрис (86 лет)

Актер и мастер боевых искусств родился в 1940 году в США. Во время службы в Военно-воздушных силах занялся дзюдо и тансудо. В 1963-м открыл свою первую школу каратэ, а спустя пять лет выиграл чемпионат мира в этом виде спорта.

По завершении спортивной карьеры начал сниматься в кино. Также Норрис создал большое количество телевизионных шоу, написал семь книг и выпускает свой журнал.

Фото: Chris Keane / Reuters

Александр III (1845 — 1894)

Будущий император родился в Санкт-Петербурге в 1845 году. Александр III Романов взошел на престол в 1881 году, когда ему было 36 лет.

Александр III отводил важную роль достижению мира в политических спорах между государствами и усилению обороны России. Также правление императора основывалось на принципах христианства.

Кто еще родился 10 марта