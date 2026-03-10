Реклама

10 марта 2026

Актриса Элизабет Херли появилась на публике в откровенном наряде 27-летней давности

Актриса Элизабет Херли появилась на публике в платье бренда Versace 1999 года
Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли появилась на публике в откровенном наряде 27-летней давности. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость разместила коллаж из двух кадров в черном облегающем платье люксового бренда Versace, которое оформлено глубоким V-образным декольте, разрезом до бедра и сияющими стразами розовых и янтарных цветов. При этом первый снимок, по словам звезды, был сделан в 1999 году, а второй — в 2026.

Фото: Mitchell Gerber / Corbis / VCG via Getty Images

«Да здравствует Versace! Для приключений в Индии в эти выходные я покопалась в своих архивах и нашла одну из моих любимых вещей, которую в последний раз носила на Met Gala в 1999 году. Возможно, прошло 27 лет, но любовь к некоторым творениям никогда не угасает», — отметила артистка в посте, который набрал 62,7 тысячи лайков.

В феврале Элизабет Херли поделилась новым фото в откровенном купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach и вызвала ажиотаж у публики.

