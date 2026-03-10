Актриса Ирина Горбачева показала фото топлес и рассказала о жизни с РПП

Актриса Горбачева показала откровенное фото и рассказала об отношениях с едой

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева показала откровенное фото и рассказала о жизни с РПП (расстройством пищевого поведения). Пост она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Чики» предстала на размещенном черно-белом снимке топлес. Она позировала в бейсболке и джинсах, повернувшись спиной к камере.

В описании к публикации Горбачева рассказала, как учится выстраивать здоровые отношения со своим телом. «Я из того поколения, где РПП — обычная история. Меня, как и многих, в детстве заставляли доедать. И со временем это оказалось не просто привычкой, а устойчивым сценарием в отношении с едой», — посетовала она.

По ее словам, в настоящий момент она сбрасывает лишний вес с препаратом «Седжаро». Параллельно с этим она работает с нутрициологом, который помог ей отказаться от сладкого, мучного, молочных продуктов и глютена, хотя для нее это было непросто. «Тяга к сладкому и мучному для меня до сих пор очень непростая история, иногда это ощущается почти как ломка», — призналась артистка.

В январе Горбачева опубликовала фото без ретуши и рассказала, что за полгода поправилась на 13 килограммов.