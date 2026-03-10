Реклама

Наука и техника
19:57, 10 марта 2026

Раскрыты особенности iPhone 18 Pro

PhoneArena: iPhone 18 Pro получит чип A20 Pro и попеременную диафрагму камеры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cheng Xin / Getty Images

Новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат привычный дизайн, камеру с попеременной диафрагмой и увеличенный аккумулятор. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа перечислили детали новых флагманских смартфонов на основе отчетов инсайдеров. Одной из главных особенностей устройств назвал уменьшенный экранный вырез Dynamic Island. Также аппараты получат самый мощный процессор в истории смартфонов Apple — A20 Pro.

Из раскрытых сообщений инсайдеров следует, что 18 Pro и 18 Pro Max должны выйти с камерой, которая будет иметь попеременную диафрагму. Это позволит регулировать количество света, попадающего на сенсор, и более точно настраивать процесс съемки, а также глубину резкости.

Девайсы должны получить новый модем C2, разработанный Apple. «Собственные модемы Apple гораздо эффективнее, что обеспечивает более длительное время автономной работы», — прокомментировали этот слух журналисты. Также устройства будут оснащены увеличенным аккумулятором — он будет иметь емкость от 5200 миллиампер-часов.

Анонс iPhone 18 Pro и 18 Pro Max ожидается в сентябре. Базовую модель серии iPhone 18 покажут в начале 2027 года.

Ранее в сети появились первые обзоры недорогого смартфона iPhone 17e. Журналисты профильных изданий отметили новые процессор A19 и модем C1X, поддержку MagSafe и наличием 256 гигабайт встроенной памяти в базе.

