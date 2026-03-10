Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:28, 10 марта 2026Наука и техника

Названы неожиданные плюсы для покупки дешевого iPhone

MacRumors: iPhone 17e получил два отличия от 16e — новый чип и поддержку MagSafe
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Появились первые обзоры недорогого смартфона iPhone 17e. На это обратило внимание издание MacRumors.

Журналисты профильного медиа изучили обзоры избранных журналистов и блогеров и назвал главные особенности устройства. Так, среди неожиданных плюсов для покупки смартфона назвали выросшую скорость передачи данных благодаря модему C1X. Кроме того, новый процессор A19 оказался на 15 процентов быстрее чипа A18 в iPhone 16e.

Многие авторы — например, журналист CNN Майк Андронико — отметили наличие MagSafe. У предшественника iPhone 16e магнитной зарядки не было. «Очень удобно использовать его с широкой экосистемой магнитных аксессуаров, включая кошельки, аккумуляторы и зарядные подставки», — подчеркнул Андронико. Причем дешевый Google Pixel 10a, который является одним из конкурентов 17e, не получил магнитной зарядки.

Несмотря на общие положительные отзывы, журналистка издания The Verge Эллисон Джонсон оценила iPhone 17e критически. Она заметила, что новый iPhone 17 превосходящий по всем параметрам, стоит всего на 200 долларов (около 16 тысяч рублей) дороже. Поэтому при возможности она посоветовала приобрести базовый телефон серии iPhone 17.

Ранее стало известно, что iPhone 17e появится в России. Стоимость смартфона составила 65 тысяч рублей за версию с 256 гигабайтами памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

    Россиянам предложили авиабилеты со скидками до 30 процентов

    Союзники США захотели российского алюминия

    Опасность заразиться сифилисом через примерку одежды с маркетплейсов оценили

    Названы неожиданные плюсы для покупки дешевого iPhone

    Россияне подали в суд на Финляндию из-за недвижимости

    Четырехлетняя девочка обожглась кипятком на борту самолета по вине стюардессы

    Неожиданную находку силовики обнаружили в российском доме

    Сын Владимира Жириновского рассказал о последнем желании отца

    Россиянка стала чемпионкой Паралимпиады в спринтерской лыжной гонке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok