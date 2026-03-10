Названы неожиданные плюсы для покупки дешевого iPhone

MacRumors: iPhone 17e получил два отличия от 16e — новый чип и поддержку MagSafe

Появились первые обзоры недорогого смартфона iPhone 17e. На это обратило внимание издание MacRumors.

Журналисты профильного медиа изучили обзоры избранных журналистов и блогеров и назвал главные особенности устройства. Так, среди неожиданных плюсов для покупки смартфона назвали выросшую скорость передачи данных благодаря модему C1X. Кроме того, новый процессор A19 оказался на 15 процентов быстрее чипа A18 в iPhone 16e.

Многие авторы — например, журналист CNN Майк Андронико — отметили наличие MagSafe. У предшественника iPhone 16e магнитной зарядки не было. «Очень удобно использовать его с широкой экосистемой магнитных аксессуаров, включая кошельки, аккумуляторы и зарядные подставки», — подчеркнул Андронико. Причем дешевый Google Pixel 10a, который является одним из конкурентов 17e, не получил магнитной зарядки.

Несмотря на общие положительные отзывы, журналистка издания The Verge Эллисон Джонсон оценила iPhone 17e критически. Она заметила, что новый iPhone 17 превосходящий по всем параметрам, стоит всего на 200 долларов (около 16 тысяч рублей) дороже. Поэтому при возможности она посоветовала приобрести базовый телефон серии iPhone 17.

Ранее стало известно, что iPhone 17e появится в России. Стоимость смартфона составила 65 тысяч рублей за версию с 256 гигабайтами памяти.