Наука и техника
09:42, 3 марта 2026Наука и техника

Названа цена дешевого iPhone в России

iPhone 17e будут продавать на российском рынке от 65 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Новый смартфон iPhone 17e будет стоить в России минимум 65 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Одними из первых старт предзаказов на модель открыли в «М.Видео». Здесь доступный смартфон Apple оценили в 65 тысяч рублей — столько стоит базовая модель с накопителем 256 гигабайт. Версия с 512 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 85 тысяч рублей.

В «Яндекс Маркете» аппарат будет стоить минимум 66 тысяч рублей. В компании пояснили, что финальная стоимость устройства будет зависеть от объема памяти, продавца и сроков доставки товара. Смартфон появился и в каталоге крупного ретейлера Re:Store, однако цены на гаджет еще не назвали.

Журналисты «Ленты.ру» обнаружили страницы с iPhone 17e на сайтах небольших российских интернет-магазинов. В среднем стоимость устройства варьируется от 60 до 65 тысяч рублей за стартовую версию. Согласно условиям продажи, ретейлеры и мелкие магазины обещают доставить смартфон покупателям до конца марта.

Apple анонсировала iPhone 17e 2 марта. Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A19, 8 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру 48 мегапикселей. В отличие от 16e, модель имеет новый модем C1X и поддержку магнитной зарядки MagSafe.

