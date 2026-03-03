Названа цена дешевого iPhone в России

iPhone 17e будут продавать на российском рынке от 65 тысяч рублей

Новый смартфон iPhone 17e будет стоить в России минимум 65 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Одними из первых старт предзаказов на модель открыли в «М.Видео». Здесь доступный смартфон Apple оценили в 65 тысяч рублей — столько стоит базовая модель с накопителем 256 гигабайт. Версия с 512 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 85 тысяч рублей.

В «Яндекс Маркете» аппарат будет стоить минимум 66 тысяч рублей. В компании пояснили, что финальная стоимость устройства будет зависеть от объема памяти, продавца и сроков доставки товара. Смартфон появился и в каталоге крупного ретейлера Re:Store, однако цены на гаджет еще не назвали.

Журналисты «Ленты.ру» обнаружили страницы с iPhone 17e на сайтах небольших российских интернет-магазинов. В среднем стоимость устройства варьируется от 60 до 65 тысяч рублей за стартовую версию. Согласно условиям продажи, ретейлеры и мелкие магазины обещают доставить смартфон покупателям до конца марта.

Apple анонсировала iPhone 17e 2 марта. Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A19, 8 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру 48 мегапикселей. В отличие от 16e, модель имеет новый модем C1X и поддержку магнитной зарядки MagSafe.