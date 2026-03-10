Банк России понизил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 11 марта составил 78,74 рубля

Курс доллара на 11 марта 2026 года составил 78,7396 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте российского регулятора.

При этом евро подорожал до 91,8979 рубля, а юань — до 11,4413 рубля.

На 10 марта доллар стоил 79,15 рубля. Котировки европейской и китайской валют составляли 91,8391 и 11,4368 рубля соответственно.

По прогнозам, в 2026 году рублю не избежать девальвации. В списке главных причин такого развития событий экономисты называют дисбаланс между импортом и экспортом, стремление граждан покупать иностранную валюту для защиты сбережений от инфляции и то, что крепкий рубль невыгоден российскому бюджету.

Также есть мнение, что курс доллара может упасть ниже 70 рублей, если конфликт на Ближнем Востоке нарушит баланс на рынке нефти и газа. В настоящее время цены на энергоресурсы растут из-за перекрытия Ормузского пролива, который является главной артерией для мирового рынка. Это ведет к увеличению доходов российских экспортеров, что, в свою очередь, повышает приток валютной выручки в Россию.