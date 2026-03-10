Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:46, 10 марта 2026Экономика

Банк России понизил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 11 марта составил 78,74 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Курс доллара на 11 марта 2026 года составил 78,7396 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте российского регулятора.

При этом евро подорожал до 91,8979 рубля, а юань — до 11,4413 рубля.

На 10 марта доллар стоил 79,15 рубля. Котировки европейской и китайской валют составляли 91,8391 и 11,4368 рубля соответственно.

По прогнозам, в 2026 году рублю не избежать девальвации. В списке главных причин такого развития событий экономисты называют дисбаланс между импортом и экспортом, стремление граждан покупать иностранную валюту для защиты сбережений от инфляции и то, что крепкий рубль невыгоден российскому бюджету.

Также есть мнение, что курс доллара может упасть ниже 70 рублей, если конфликт на Ближнем Востоке нарушит баланс на рынке нефти и газа. В настоящее время цены на энергоресурсы растут из-за перекрытия Ормузского пролива, который является главной артерией для мирового рынка. Это ведет к увеличению доходов российских экспортеров, что, в свою очередь, повышает приток валютной выручки в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по столице российского региона погибли люди

    79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером

    Уиткофф заявил о переносе переговоров России и Украины

    Дочь Лазаревой и Шаца назвала самый наркоманский город мира

    Подмосковные врачи спасли ребенка весом 1750 граммов

    На территории больницы нашли 34 древнеримские гробницы

    Популярный кроссовер Jetour получил новую версию в России

    Развеян миф о вреде популярных продуктов для памяти

    В Конгрессе США опровергли доводы Трампа в пользу войны с Ираном

    Эрдоган сделал предложение Зеленскому по переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok