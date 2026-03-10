Банк России понизил курс доллара

Курс доллара на 11 марта 2026 года составил 78,7396 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте российского регулятора.
При этом евро подорожал до 91,8979 рубля, а юань — до 11,4413 рубля.
На 10 марта доллар стоил 79,15 рубля. Котировки европейской и китайской валют составляли 91,8391 и 11,4368 рубля соответственно.
По прогнозам, в 2026 году рублю не избежать девальвации. В списке главных причин такого развития событий экономисты называют дисбаланс между импортом и экспортом, стремление граждан покупать иностранную валюту для защиты сбережений от инфляции и то, что крепкий рубль невыгоден российскому бюджету.
Также есть мнение, что курс доллара может упасть ниже 70 рублей, если конфликт на Ближнем Востоке нарушит баланс на рынке нефти и газа. В настоящее время цены на энергоресурсы растут из-за перекрытия Ормузского пролива, который является главной артерией для мирового рынка. Это ведет к увеличению доходов российских экспортеров, что, в свою очередь, повышает приток валютной выручки в Россию.