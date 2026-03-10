Реклама

19:43, 10 марта 2026

Блогерша похвасталась сделанной в Иране пластикой на фоне войны

Блогерша Версо похвасталась сделанной в Иране пластикой носа на фоне войны
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alma.verseau

Блогерша Альма Версо похвасталась сделанной в Иране пластикой и пожаловалась на невозможность выехать из страны на фоне войны. Ролик опубликован на ее странице в TikTok.

Инфлюэнсер из Дубая рассказала, что застряла в Иране, куда приехала делать ринопластику вместе с подругой. При этом в описании к видео она уточнила, что осталась довольна вмешательством.

«Редкая эстетика: ты приезжаешь в Иран за пластикой носа с лучшей подругой и застреваешь там из-за войны», — пошутила девушка в посте, набравшем более двух миллионов просмотров и десятки комментариев.

Подписчики удивились выбранной для операции локацией, о чем принялись писать в комментариях к ролику. «Почему ты выбрала Иран?», «Вместо Турции ты решила полететь в Иран. Просто нет слов», «Ты что, не читаешь новости?», «Люди сошли с ума», — высказывались многочисленные зрители.

Ранее Трамп пригрозил Ирану увеличить в 20 раз силу ударов, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Также глава Белого дома пообещал, что США уничтожат «легкоуязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация».

