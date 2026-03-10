Бортников рассказал о предотвращении атак на Крымский мост

Бортников: В РФ предотвращены новые атаки на Крымский мост

Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников рассказал о предотвращении новых атак на Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным главы ФСБ, антитеррористическая защита моста была полностью пересмотрена. Это позволило предотвратить очередные попытки атак на транспортный объект.

В России постоянно проводятся тренировки и учения, которые позволяют выявить и своевременно устранить недостатки в антитеррористической защищенности различных объектов.

Ранее сообщалось, что в России пресекли деятельность десятков террористических ячеек.