10:43, 10 марта 2026Силовые структуры

В России пресекли деятельность десятков террористических ячеек

Глава ФСБ Бортников сообщил о пресечении деятельности 79 террористических ячеек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил о пресечении деятельности 79 террористических ячеек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Бортникова, за 2025 год силовые структуры пресекли деятельность 79 законспирированных террористических ячеек, а также задержали свыше 2,5 тысячи злоумышленников и их пособников.

Таким образом, предотвращено большое количество терактов, среди которых были попытки использования оружия и самодельных взрывных устройств в транспорте, а также подрыв многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что Бортников рассказал о предотвращении серии расправ над представителями власти.

