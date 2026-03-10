В России пресекли деятельность десятков террористических ячеек

Глава ФСБ Бортников сообщил о пресечении деятельности 79 террористических ячеек

Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил о пресечении деятельности 79 террористических ячеек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Бортникова, за 2025 год силовые структуры пресекли деятельность 79 законспирированных террористических ячеек, а также задержали свыше 2,5 тысячи злоумышленников и их пособников.

Таким образом, предотвращено большое количество терактов, среди которых были попытки использования оружия и самодельных взрывных устройств в транспорте, а также подрыв многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что Бортников рассказал о предотвращении серии расправ над представителями власти.