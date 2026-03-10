Реклама

10:31, 10 марта 2026Силовые структуры

Бортников рассказал о предотвращении серии расправ над представителями власти

Бортников: В РФ предотвращены убийства высокопоставленных представителей власти
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В России за последнее время был предотвращен ряд резонансных терактов, в том числе расправ. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете».

По данным главы ФСБ, в качестве целей преступники выбирали высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии.

3 марта сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. При помощи СВУ россиянин должен был подорвать машину своей жертвы.

