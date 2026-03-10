Реклама

Из жизни
21:33, 10 марта 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение про чад и бухозуд

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «бухозуд»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция судного дня» вечером 10 марта вышла в эфир и передала несколько слов. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

В первой передаче прозвучало слово «чад». Затем с интервалом в несколько минут прозвучали слова «абстракция» и «бухозуд». Каждое сообщение сопровождалось буквами «НЖТИ» и наборами цифр.

5 марта УВБ-76 передала семь странных слов за день. Среди прочих, в эфире прозвучали «шлакобобр» и «жиротряс».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

В 2025 году Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

