Четырехлетняя девочка обожглась кипятком на борту самолета по вине стюардессы

Мать обжегшейся кипятком девочки подала в суд на авиакомпанию United Airlines

Четырехлетняя девочка обожглась кипятком на борту самолета United Airlines по вине стюардессы, на авиакомпанию подали в суд. Об этом пишет издание People.

Мать обжегшейся девочки Мариам Ландынски летела из США в Израиль рейсом United Airlines в апреле 2025 года вместе с пятью детьми и мужем. В ее заявлении говорится, что стюардесса передала незакрытый пластиковый стаканчик с горячей водой ребенку, в результате чего кипяток вылился на четырехлетнюю дочь Ландынски. Мать заявила, что член экипажа нарушила «все стандарты безопасности и здравого смысла», а также подвергла девочку «боли и душевным страданиям».

Ландынски ожидает, что авиакомпания заплатит ей за причиненный ущерб и халатность. Также она призвала суд определить размер возмещения самостоятельно и учесть деньги, потраченные семьей на лечение пострадавшей.

