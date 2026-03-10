Реклама

Четырехлетняя девочка обожглась кипятком на борту самолета по вине стюардессы

Мать обжегшейся кипятком девочки подала в суд на авиакомпанию United Airlines
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Четырехлетняя девочка обожглась кипятком на борту самолета United Airlines по вине стюардессы, на авиакомпанию подали в суд. Об этом пишет издание People.

Мать обжегшейся девочки Мариам Ландынски летела из США в Израиль рейсом United Airlines в апреле 2025 года вместе с пятью детьми и мужем. В ее заявлении говорится, что стюардесса передала незакрытый пластиковый стаканчик с горячей водой ребенку, в результате чего кипяток вылился на четырехлетнюю дочь Ландынски. Мать заявила, что член экипажа нарушила «все стандарты безопасности и здравого смысла», а также подвергла девочку «боли и душевным страданиям».

Ландынски ожидает, что авиакомпания заплатит ей за причиненный ущерб и халатность. Также она призвала суд определить размер возмещения самостоятельно и учесть деньги, потраченные семьей на лечение пострадавшей.

Ранее один предмет прожег пассажирское кресло на борту российского самолета. Уточнялось, что загорелось портативное зарядное устройство.

    Обсудить
    Четырехлетняя девочка обожглась кипятком на борту самолета по вине стюардессы

