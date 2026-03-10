Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 10 марта 2026Экономика

Дачников призвали заняться огородом

Агроном Ганичкина призвала выращивать картошку и лук в 2026 году
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В текущем сезоне лучше всего высаживать зеленые культуры, всевозможные корнеплоды и овощи. Таким советом с дачниками в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась агроном Октябрина Ганичкина.

По ее словам, в 2026 году лучше всего выращивать картошку, капусту, тыкву, кабачки и лук. Почву она рекомендовала удобрять жидкой комплексной подкормкой, например, торфяным компостом.

Дачникам, у которых на участке есть парники, рекомендуется заняться их уборкой. Агроном посоветовала использовать препарат карбофос, который борется с большинством вредителей.

Семена следует подбирать по критериям всхожести и силы роста, а также убедившись, что они дают большой процент здоровых ростков.

Ранее дачникам посоветовали позаботиться о том, чтобы участок весной не затопило из-за половодья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране БРИКС отказались обрабатывать платежи за российскую нефть

    Трамп объяснил свое недовольство новым лидером Ирана

    В российском городе пожаловались на каток вместо лестниц в отделение общества инвалидов

    Хирурга элитной московской клиники обвинили в сексуальных домогательствах

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Назван возможный сценарий нового конфликта с Израилем после Ирана

    Стало известно о повреждениях объекта ЮНЕСКО в Иране после ударов США и Израиля

    В нескольких регионах России выросла заболеваемость COVID-19

    Пентагон анонсировал самые масштабные удары по Ирану

    Водителей предупредили о весенней опасности на дорогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok