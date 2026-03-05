Россиянам напомнили об обязательном действии на даче весной

Депутат Чаплин рассказал о риске затопления дачных участков весной

Защита дачного участка от весеннего затопления — вопрос, который требует внимания задолго до того, как снег начнет активно таять, рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат указал, что в первую очередь владельцам дач весной необходимо обратить внимание на дренаж. Нужно проверить его работоспособность, очистить канавы от прошлогоднего мусора и листвы, в случае необходимости проложить трубу, чтобы вода могла уходить за пределы территории, сказал Чаплин.

«Для участков, расположенных в низине или в зоне подтопления, есть еще одно эффективное решение — создание искусственных возвышений. Я имею в виду высокие грядки для посадок или подсыпку грунта в тех местах, где это критически важно. Тем, чья дача находится в непосредственной близости от водоема, стоит задуматься об укреплении береговой линии. Здесь хорошо работают высадка растений с мощной корневой системой. В более сложных случаях можно использовать габионы, георешетки или отсыпку камнем», — посоветовал депутат.

Также Чаплин порекомендовал следить за прогнозами и предупреждениями МЧС: если объявлено о приближении паводка, можно заранее приготовить мешки с песком, чтобы соорудить временные барьеры на пути воды. Кроме того, он напомнил о необходимости очищать крыши от снега: это уменьшит его массу и предотвратит образование мощных зажоров у стен дома, когда начнется капель.

