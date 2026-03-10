Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 10 марта 2026Интернет и СМИ

Девушка элегантно отомстила соседке за съеденный без спроса торт

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexandra Khudyntseva / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником ProudStructure702 пожаловалась на портале на свою соседку по квартире — девушку по имени Эшли. Она рассказала, как проучила Эшли за съеденный без спроса торт.

По словам автора, соседка регулярно ест ее еду, но позднее все возмещает. «На прошлой неделе у меня был день рождения. Мама испекла мне потрясающий клубничный торт, столь любимый мною с детства. Я съела два кусочка, а остальное поставила в холодильник, планируя растянуть его на всю неделю. На следующий день весь торт исчез. Эшли съела его, залипнув в сериалы в час ночи. Она извинилась и сказала, что "купит торт в магазине на замену"», — написала автор.

Это крайне огорчило автора, причем проблема была не в самом торте, а в том, что его испекла ее мама. Эшли этот аргумент не впечатлил, и она в итоге действительно купила торт в супермаркете. Однако этим инцидент не был исчерпан.

«У Эшли в морозилке лежало около полукилограмма крафтового лавандового мороженого с медом. Она "берегла его для особого случая" примерно две недели. Я пришла домой после ужасного рабочего дня и съела все до последней крошки. Она пришла в ужас, сказав, что это ее особый подарок, к которому я не имела права прикасаться. Я ответила: "Ты съела мой особенный именинный торт, который испекла моя мама, так что теперь мы квиты"», — заключила автор.

Ранее девушка мерзко отомстила ворующему ее еду соседу. На протяжении выходных она пила прямо из банки с апельсиновым соком и ела арахисовое масло из банки пальцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

    Трамп высказался о важных целях для ударов в Иране

    Девушка элегантно отомстила соседке за съеденный без спроса торт

    Стало известно о планах ЕС запретить въезд в Европу семьям участников СВО

    Трамп пригрозил одной стране «недружественным переворотом»

    В Госдуме рассказали о сроках расширения семейной ипотеки на вторичное жилье

    Учительница подарила школьнику iPad со своими интимными фотографиями и видео

    ВВС США купят броневики для ядерных «Минитменов»

    Трамп рассказал о реакции Путина на операцию США против Ирана

    НАТО захотело разместить ядерное оружие в Финляндии для войны с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok