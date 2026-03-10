Девушка элегантно отомстила соседке за съеденный без спроса торт

Пользовательница Reddit с ником ProudStructure702 пожаловалась на портале на свою соседку по квартире — девушку по имени Эшли. Она рассказала, как проучила Эшли за съеденный без спроса торт.

По словам автора, соседка регулярно ест ее еду, но позднее все возмещает. «На прошлой неделе у меня был день рождения. Мама испекла мне потрясающий клубничный торт, столь любимый мною с детства. Я съела два кусочка, а остальное поставила в холодильник, планируя растянуть его на всю неделю. На следующий день весь торт исчез. Эшли съела его, залипнув в сериалы в час ночи. Она извинилась и сказала, что "купит торт в магазине на замену"», — написала автор.

Это крайне огорчило автора, причем проблема была не в самом торте, а в том, что его испекла ее мама. Эшли этот аргумент не впечатлил, и она в итоге действительно купила торт в супермаркете. Однако этим инцидент не был исчерпан.

«У Эшли в морозилке лежало около полукилограмма крафтового лавандового мороженого с медом. Она "берегла его для особого случая" примерно две недели. Я пришла домой после ужасного рабочего дня и съела все до последней крошки. Она пришла в ужас, сказав, что это ее особый подарок, к которому я не имела права прикасаться. Я ответила: "Ты съела мой особенный именинный торт, который испекла моя мама, так что теперь мы квиты"», — заключила автор.

Ранее девушка мерзко отомстила ворующему ее еду соседу. На протяжении выходных она пила прямо из банки с апельсиновым соком и ела арахисовое масло из банки пальцами.