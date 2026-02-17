Девушка мерзко отомстила ворующему ее еду соседу

Пользовательница Reddit с ником Pleasant_Bad924 устала терпеть своего соседа, с которым делила комнату, из-за его привычки воровать ее еду и напитки. Она придумала простой, но эффективный способ отомстить ему.

«Я притворилась больной и провела выходные дома. В течение двух дней я пила прямо из банки с апельсиновым соком, облизывала рассол с края банки с огурцами, прежде чем закрыть крышку, засунула голый палец в арахисовое масло и облизала его, а потом тем же пальцем намазала сливочный сыр на бублик. И делала так, чтобы он это все видел», — написала девушка.

В итоге сосед не выдержал и спросил, всегда ли автор так обращается с едой. Девушка ответила ему, что не видит смысла пачкать столовые приборы и посуду, когда она ест в одиночестве.

«Мало того, что это положило конец воровству моей еды, так он еще и предложил каждому из нас завести свои собственные ящики и полки в холодильнике, чтобы избежать путаницы», — рассказала автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как во время учебы в колледже ей досталась соседка по комнате в общежитии, сводившая ее с ума. Она постоянно воровала еду, бросала ее недоеденной в самых неподходящих местах и разбрасывала грязную одежду.