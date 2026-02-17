Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Девушка мерзко отомстила ворующему ее еду соседу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Pleasant_Bad924 устала терпеть своего соседа, с которым делила комнату, из-за его привычки воровать ее еду и напитки. Она придумала простой, но эффективный способ отомстить ему.

«Я притворилась больной и провела выходные дома. В течение двух дней я пила прямо из банки с апельсиновым соком, облизывала рассол с края банки с огурцами, прежде чем закрыть крышку, засунула голый палец в арахисовое масло и облизала его, а потом тем же пальцем намазала сливочный сыр на бублик. И делала так, чтобы он это все видел», — написала девушка.

В итоге сосед не выдержал и спросил, всегда ли автор так обращается с едой. Девушка ответила ему, что не видит смысла пачкать столовые приборы и посуду, когда она ест в одиночестве.

«Мало того, что это положило конец воровству моей еды, так он еще и предложил каждому из нас завести свои собственные ящики и полки в холодильнике, чтобы избежать путаницы», — рассказала автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как во время учебы в колледже ей досталась соседка по комнате в общежитии, сводившая ее с ума. Она постоянно воровала еду, бросала ее недоеденной в самых неподходящих местах и разбрасывала грязную одежду.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт входит в завершающую стадию». Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Трамп оценил предстоящие переговоры по Украине

    В двух российских городах прозвучали взрывы

    Девушка мерзко отомстила ворующему ее еду соседу

    Политик попытался похитить 16-летнюю школьницу и устроил драку с ее родными

    Американский военный заявил о перспективе превращения Украины в пыль

    Тревел-блогерша назвала недостатки самого популярного курортного города России

    Трамп снова поторопил Украину в вопросе мирного урегулирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok