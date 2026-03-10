Реклама

Директор ФСБ высказался об исполнителях терактов в России по заданию Украины

Бортников: У исполнителей терактов по заданию Украины нет чувства самосохранения
Варвара Кошечкина
Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Люди, которые соглашаются по заданию украинских спецслужб стать «живыми бомбами», не имеют базового чувства самосохранения. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников в беседе с «Российской газетой».

«Когда речь заходит о тех, кого называют "идейными борцами с режимом", я осознаю, что они являются врагами, и их действия вызывают соответствующее отношение. Однако я часто удивляюсь людям, которые, поддавшись мошенническим уловкам или руководствуясь корыстными мотивами, соглашаются стать "живыми бомбами" в руках противника», — отметил он.

По его словам, исполнители терактов всегда осознают, что готовящиеся ими преступления неизбежно приведут к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Ранее Александр Бортников заявил, что в России за последнее время был предотвращен ряд терактов, в том числе расправ. Он сообщил, что в качестве целей террористы выбирали высокопоставленных представителей органов власти и командного состава вооруженных сил и Росгвардии.

