Директор ФСБ высказался об исполнителях терактов в России по заданию Украины

Люди, которые соглашаются по заданию украинских спецслужб стать «живыми бомбами», не имеют базового чувства самосохранения. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников в беседе с «Российской газетой».
«Когда речь заходит о тех, кого называют "идейными борцами с режимом", я осознаю, что они являются врагами, и их действия вызывают соответствующее отношение. Однако я часто удивляюсь людям, которые, поддавшись мошенническим уловкам или руководствуясь корыстными мотивами, соглашаются стать "живыми бомбами" в руках противника», — отметил он.
По его словам, исполнители терактов всегда осознают, что готовящиеся ими преступления неизбежно приведут к многочисленным жертвам среди мирного населения.
Ранее Александр Бортников заявил, что в России за последнее время был предотвращен ряд терактов, в том числе расправ. Он сообщил, что в качестве целей террористы выбирали высокопоставленных представителей органов власти и командного состава вооруженных сил и Росгвардии.