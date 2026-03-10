Доктор Мясников назвал глупым один вопрос об инсульте

Мясников счел глупым вопрос о том, нужно ли делать МРТ для профилактики инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что считает глупым один вопрос об инсульте. Выпуск с рассуждениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике программы «Вопросы от доктора» Мясников спросил у ее участницы, нужно ли ежегодно делать МРТ головы для профилактики инсульта. Озвучивая вопрос, врач обратил внимание на то, что в нем есть подвох. Девушка ответила отрицательно, и Мясников согласился с ее мнением.

«Вопрос просто глупый по определению. (...) Если вас кто-то посылает на МРТ головы с целью профилактики инсульта, знайте, что это неправильно», — заявил Мясников.

Ранее врач-терапевт Кирилл Прощаев рассказал о неожиданном предвестнике инсульта. Таковым он счел забывчивость, которая может появляться из-за плохого кровообращения в мозге.

До этого реабилитолог Сергей Агапкин предупредил о привычке, приводящей к инсульту. Он призвал россиян не терпеть головную боль.