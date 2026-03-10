Дождь пошел в салоне автобуса и возмутил россиян

В Кемерово у автобуса протекла крыша, и на пассажиров полилась вода

В Кемерово у автобуса протекла крыша, и на пассажиров полилась вода. Дождь в салоне общественного транспорта возмутил россиян, сообщает Сiбдепо со ссылкой на одного из очевидцев.

Инцидент произошел во вторник, 10 марта, примерно в 14:00 по местному времени (10:00 мск) в автобусе № 8. Его маршрут проходит через Заводский, Центральный и Ленинский районы города.

Один из пассажиров заметил, как с потолка в салоне начала капать вода, и снял это на видео. «Потоп в кемеровских автобусах. Увидел: капля такая большая висит, прямо груша, нельзя скушать. Вне видео активнее капало, конечно», — уточнил россиянин. На кадрах видно, как огромная капля воды пролетает рядом с пенсионеркой, которая спала, опершись на окно. Женщина не заметила капель в автобусе.

