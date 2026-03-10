Реклама

11:33, 10 марта 2026

Двое россиян сели за использование рабского труда

Владимир Седов
Владимир Седов

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Республики Саха (Якутия)»

В республике Саха (Якутия) отец и сын получили по 3,2 года колонии за использование рабского труда на своей ферме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, осужденные поставили в рабскую зависимость и принуждали к рабскому труду двух мужчин 1971 и 1994 годов рождения, один из которых страдал психическим расстройством. Рабов держали в неотапливаемом помещении бани и в коровнике, регулярно избивали руками, ногами и резиновой палкой, а также часто заковывали в наручники.

О том, что творится на ферме стало известно благодаря побегу одного из рабов.

Ранее сообщалось, что новые уголовные дела по статьям о рабском труде, истязаниях и сексуальном насилии возбудили против банды, которая похищала одиноких женщин для занятия проституцией в Красноярском крае и Новосибирской области.

