Двое россиян сели за использование рабского труда

В Якутии отца и сына осудили за использование труда рабов

В республике Саха (Якутия) отец и сын получили по 3,2 года колонии за использование рабского труда на своей ферме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, осужденные поставили в рабскую зависимость и принуждали к рабскому труду двух мужчин 1971 и 1994 годов рождения, один из которых страдал психическим расстройством. Рабов держали в неотапливаемом помещении бани и в коровнике, регулярно избивали руками, ногами и резиновой палкой, а также часто заковывали в наручники.

О том, что творится на ферме стало известно благодаря побегу одного из рабов.

