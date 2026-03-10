Реклама

Фон дер Ляйен пожаловалась на двух «проблемных» премьеров

El Mundo: Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен жалуется на Орбана и Санчеса
Марина Совина
Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в частных беседах с приближенными жалуется, что на заседаниях Европейского совета ей приходится сталкиваться с «двумя проблемами»: премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьером Испании Педро Санчесом. Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на источники.

Оба лидера отвергают часть инициатив председателя ЕК и делают это «для получения внутриполитических дивидендов, электоральной выгоды». «Они ищут политическую выгоду в Испании и Венгрии, все это заметили», — высказался один из собеседников издания.

Как утверждает El Mundo, времена, когда премьер-министр Испании лидировал в дискуссиях на встречах европейских лидеров, остались в прошлом. Сначала Санчес отошел от основных дебатов, а теперь прямо выступает против ряда решений.

Ранее сообщалось, что Педро Санчес стал главным критиком масштабной операции президента США Дональда Трампа против Ирана. Испанский премьер также резко осуждал конфликт в секторе Газа и захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

