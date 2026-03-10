Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 10 марта 2026Экономика

Обвал крупнейшего мусорного полигона в Индонезии унес жизни семи человек

При обрушении крупнейшего мусорного полигона в Индонезии погибло семь человек
Виктория Клабукова

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

В Индонезии на окраине Джакарты рухнул крупнейший в стране мусорный полигон. Об этом сообщает Jakarta Globe.

Крупнейшая в Индонезии мусорная свалка Бантарагебанг обвалилась после череды сильных ливней. Под грудой отходов оказались люди — водители грузовиков и владельцы местных продуктовых ларьков. Тела семи человек извлекли из-под завалов. Двух человек признали пропавшими без вести, но вскоре они вернулись домой. В поисковой операции задействованы 300 спасателей.

В Джакарте уже давно предупреждали о перегруженности мусорного полигона. В конце 2025 года местное правительство объявило о начале проекта по очистке Бантаргебанга за счет переработки отходов. Проект собирались реализовать в течение двух лет. Полигон занимает примерно 110 гектаров, ежедневно туда свозят от 6,5 до 7 тысяч тонн отходов.

В конце февраля на Бали начался сезон дождей. В пляжных районах острова ввели наивысший уровень погодной опасности. Из берегов вышли реки, а по улицам людям пришлось сплавляться на лодках. Вместе с водой на улицы выплыли змеи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев близок к потере всей территории ДНР. Путин раскрыл, сколько земель республики осталось занять России

    Жителям российского города пообещали аномальную погоду

    Назван провоцирующий голод тип стресса

    Судно с сотней туристов начало тонуть на Бали и попало на видео

    Покупатели отсудили у дилера миллионы за фальшивые ПТС на машины

    Табурет в руках россиянина стал смертельным оружием

    Названа неожиданная причина атаки Трампом Ирана

    Пластический хирург высказался об изменившейся фигуре Меган Фокс

    Раскрыта судьба вербовавшего россиян в террористическую организацию мужчины

    Обвал крупнейшего мусорного полигона в Индонезии унес жизни семи человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok