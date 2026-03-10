Обвал крупнейшего мусорного полигона в Индонезии унес жизни семи человек

При обрушении крупнейшего мусорного полигона в Индонезии погибло семь человек

В Индонезии на окраине Джакарты рухнул крупнейший в стране мусорный полигон. Об этом сообщает Jakarta Globe.

Крупнейшая в Индонезии мусорная свалка Бантарагебанг обвалилась после череды сильных ливней. Под грудой отходов оказались люди — водители грузовиков и владельцы местных продуктовых ларьков. Тела семи человек извлекли из-под завалов. Двух человек признали пропавшими без вести, но вскоре они вернулись домой. В поисковой операции задействованы 300 спасателей.

В Джакарте уже давно предупреждали о перегруженности мусорного полигона. В конце 2025 года местное правительство объявило о начале проекта по очистке Бантаргебанга за счет переработки отходов. Проект собирались реализовать в течение двух лет. Полигон занимает примерно 110 гектаров, ежедневно туда свозят от 6,5 до 7 тысяч тонн отходов.

В конце февраля на Бали начался сезон дождей. В пляжных районах острова ввели наивысший уровень погодной опасности. Из берегов вышли реки, а по улицам людям пришлось сплавляться на лодках. Вместе с водой на улицы выплыли змеи.