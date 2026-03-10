Реклама

09:45, 10 марта 2026Наука и техника

«Инопланетный корабль» признали «черным лебедем» человечества

Астрофизик Леб: Комета 3I/ATLAS может стать «черным лебедем» для человечества
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona / Handout / Reuters

Вторгнувшаяся в Солнечную систему комета 3I/ATLAS может стать «черным лебедем» для человеческой цивилизации, если окажется «инопланетным кораблем». Об этом астрофизик Ави Леб рассказал газете «Известия».

«В галактике Млечный Путь существуют миллиарды аналогов Земли и Солнца, большинство из которых на миллиарды лет старше Солнечной системы», — сказал ученый.

Издание напоминает, что покидающая Солнечную систему комета 16 марта приблизится на минимальное расстояние к Юпитеру.

В январе Леб заявил, что у облака вокруг вторгнувшейся в Солнечную систему кометы 3I/ATLAS, иногда называемой космическим кораблем, обнаружена новая аномалия.

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле прошлого года, заметив небесное тело внутри орбиты газового гиганта.

На то, что 3I/ATLAS возник вне пределов Солнечной системы, указывают параметры его траектории движения. Вероятнее всего, объект представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. 3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами.

