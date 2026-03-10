Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 10 марта 2026Мир

Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке

Иран атаковал базы США в ОАЭ и Бахрейне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке, включая базы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. Об этом сообщает агентство Mehr в своем Telegram-канале.

«Места скопления американских солдат на двух базах "Аль-Зафра" и "Аль-Джафир" были эффективно поражены ракетами космического пространства Корпуса и передовыми ударными беспилотников», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается об ударах по Израилю, включая военную инфраструктуру на территории Палестины.

7 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Глава государства сообщил, что постоянно контактирует с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Президент Ирана, в свою очередь, поблагодарил Россию за солидарность с народом Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Мать двоих детей села за скутер на Бали и переломала кости в аварии

    Доктор Мясников назвал способ сделать картошку полезнее

    Нецензурно обругавшая зрителей теннисистка Андреева оценила свое поведение

    Погода в одном городе России побила более чем 100-летний рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok