Иран атаковал базы США в ОАЭ и Бахрейне

Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке, включая базы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. Об этом сообщает агентство Mehr в своем Telegram-канале.

«Места скопления американских солдат на двух базах "Аль-Зафра" и "Аль-Джафир" были эффективно поражены ракетами космического пространства Корпуса и передовыми ударными беспилотников», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается об ударах по Израилю, включая военную инфраструктуру на территории Палестины.

7 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Глава государства сообщил, что постоянно контактирует с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Президент Ирана, в свою очередь, поблагодарил Россию за солидарность с народом Исламской Республики.