Иран заявил об ударах по авиабазе и аэропорту Израиля

Иран заявил об ударе по авиабазе Рамат-Давид в Израиле и аэропорту Хайфы

Тегеран ударил по авиабазе Рамат-Давид в Израиле, аэропорту в Хайфе и ракетными пусковыми установками к востоку от Тель-Авива. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана.

В заявлении КСИР говорится, что военные базы, расположенные на севере оккупированной Палестины, в особенности авиабаза Рамат-Давид, а также гражданский аэропорт в Хайфе и скрытые ракетные пусковые установки сионистской армии в Бней-Браке к востоку от Тель-Авива, оказались под ударами иранских ракет.

