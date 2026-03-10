Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:45, 10 марта 2026Мир

Иран заявил об ударах по авиабазе и аэропорту Израиля

Иран заявил об ударе по авиабазе Рамат-Давид в Израиле и аэропорту Хайфы
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Тегеран ударил по авиабазе Рамат-Давид в Израиле, аэропорту в Хайфе и ракетными пусковыми установками к востоку от Тель-Авива. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана.

В заявлении КСИР говорится, что военные базы, расположенные на севере оккупированной Палестины, в особенности авиабаза Рамат-Давид, а также гражданский аэропорт в Хайфе и скрытые ракетные пусковые установки сионистской армии в Бней-Браке к востоку от Тель-Авива, оказались под ударами иранских ракет.

Ранее американский сенатор Рэнд По заявил, что ни одна из причин войны с Ираном, озвученных руководством США и президентом страны Дональдом Трампом, не звучит убедительно

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Таксист домогался туристки и выгнал ее из машины со словами «так принято в Испании»

    Губернатор Брянской области обратился к местным жителям на фоне атаки ВСУ

    Зеленский назвал ударом по Украине возможное снятие санкций с России

    Названо возможное решение ЦБ по ключевой ставке в марте

    Раскрыты особенности iPhone 18 Pro

    Pussycat Dolls воссоединятся для мирового тура

    Волочкова ответила на скандальное высказывание Тимоти Шаламе о балете

    Известная российская блогерша в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем

    Мужчина разнес китайский ресторан лопатой в надежде остановить новую эпидемию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok