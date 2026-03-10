Реклама

В Конгрессе США опровергли доводы Трампа в пользу войны с Ираном

Виктория Кондратьева
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Ни одна из причин войны с Ираном, озвученных руководством США и президентом страны Дональдом Трампом, не звучит убедительно. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол в интервью телеканалу Fox News.

«Что касается причин войны, было высказано много версий, но ни одна из них не звучит достаточно убедительно. (...) Можно найти видеозаписи с 90-х годов и до наших дней, на которых люди утверждают, что до появления ядерного оружия [у Ирана] осталось считаные недели», — отметил он.

Конгрессмен подчеркнул, что нет никаких доказательств готовности Тегерана к созданию ядерного оружия, и напомнил, что Исламская Республика вела конструктивные переговоры по своей ядерной программе. Пол также выразил обеспокоенность финансовыми и человеческими затратами США в конфликте с Ираном, добавив, что Вашингтон слишком глубоко вовлечен в конфликт.

Ранее в американском Сенате потребовали объяснить причины нападения США на Иран. Несколько сенаторов-демократов угрожают инициировать многочисленные голосования по вопросам военных полномочий или иным образом сорвать работу Палаты представителей, если республиканцы не согласятся провести публичные слушания с ключевыми должностными лицами американской администрации о причинах ударов по Ирану.

