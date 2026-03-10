Здание «Известий» выставили на аукцион

Здание газеты «Известия» на Пушкинской площади выставили на торги по аренде

Историческое здание газеты «Известия» на Пушкинской площади в Москве выставлено на аукцион на право аренды. О приеме заявок сообщает единая электронная торговая площадка «Росэлторг».

Торги организованы «Комбинат питания "Кремлевский"» управления делами президента России. Начальная стоимость аренды достигает 236 миллионов рублей, один квадратный метр сдается за 26,4 тысячи рублей. Шаг аукциона составляет 11,8 миллиона рублей. Договор с победителем торгов будет заключен сроком на десять лет, также предоставляется возможность сдавать площадь в субаренду. Заявки на участие принимаются до 27 марта, торги намечены на 1 апреля.

Объект 1927 года постройки передается в ограниченно-работоспособном состоянии и требует ввода в эксплуатацию. Площадь семиэтажного здания, возведенного по проекту архитектора Григория Бархина, равняется 8,9 тысячи квадратных метров. Строение признано памятником культурного наследия регионального значения.

В феврале в здании «Известий» вспыхнул пожар. Возгорание возникло в сауне фитнес-клуба, расположенного на третьем этаже. Пожарная сигнализация не сработала, журналисты начали покидать здание, почувствовав запах гари. С пятого этажа работники спускались практически при нулевой видимости из-за дыма.